Mondial-2026/Qualifs: première défaite de l'Argentine depuis son titre mondial

Ce système a largement perturbé la circulation de balle des Argentins et fait peser des risques en contre-attaque.

Les Uruguayens se présentaient face aux Argentins forts de leur victoire 2-0 contre le Brésil à la précédente journée et avec une recette similaire: de l'agressivité et un pressing constant, marque de fabrique de Bielsa.

Le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo a signé le premier but des hommes de Marcelo Bielsa peu avant la pause (41e), avant que l'attaquant de Liverpool Darwin Nunez ne scelle la victoire des siens en fin de partie (87e).

A force d'envie, l'Uruguay et Araujo ont forcé le verrou, mettant fin à l'invincibilité de 752 minutes du gardien Emiliano Martinez. Il n'avait plus encaissé de but depuis celui du Français Kylian Mbappé en finale de la Coupe du monde 2022.

Maladroit par moments, Nunez a doublé la mise au bout d'une contre-attaque éclair, bien servi par De la Cruz.

Le réalisme des joueurs de Bielsa, avec deux buts en autant de tirs cadrés, a mis en lumière la possession stérile de l'Albiceleste, qui n'a eu que peu d'occasions franches à se mettre sous la dent face à l'intensité uruguayenne.