Neymar ne sera pas inscrit par Al-Hilal pour la 2e partie de championnat: "Il ne tient pas le rythme du reste de l'équipe"

L'entraineur d'Al-Hilal a lâché une petite bombe en conférence de presse en déclarant que Neymar ne serait pas inscrit par le club pour la 2e partie du championnat. De quoi alimenter encore un peu plus les rumeurs de transfert à son sujet.

"Neymar ne sera pas inscrit dans l’équipe pour le championnat (la 2e partie, ndlr). Pour l'y inscrire, on devrait sacrifier un autre joueur étranger de l'effectif", a déclaré le coach portugais en conférence de presse.

L'aventure saoudienne de Neymar ne serait-elle pas en train de tourner au vinaigre ? Depuis son arrivée à Al-Hilal en août 2023 contre 90 millions d'euros, le Brésilien n'a disputé que 7 matchs toutes saisons et compétitions confondues. Malgré son statut de superstar, 'Ney' semble tout de même être poussé vers la sortie par son entraineur, Jorge Jesus.

"Ce n'est pas facile pour lui. Neymar a été longtemps sur la touche à cause d'une blessure au genou et s'est à nouveau blessé au moment de son retour. Le Brésilien est l'un des meilleurs au monde, mais la vérité est que, physiquement, il ne tient pas le rythme du reste de l'équipe", a ensuite poursuivi Jorge Jesus.

De retour sur les terrains à la fin du mois d'octobre après plus d'un an d'absence, le Brésilien s'est à nouveau blessé après seulement deux montées au jeu. "Neymar est toujours sous contrat avec Al-Hilal (jusqu'en juin prochain). Il peut participer à la Ligue des Champions (asiatique). C'est à lui de décider de son avenir. Je suis là pour aligner à chaque fois la meilleure équipe possible. Le reste ne dépend pas de moi", a finalement déclaré le coach portugais.

De quoi alimenter encore un peu plus les rumeurs autour d'un éventuel transfert du 'Ney', cité en MLS, mais aussi au Brésil. Reste à savoir qui sera en mesure de payer son salaire, actuellement très élevé, avec 100 millions d'euros par an.