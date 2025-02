Philippe Clement face à José Mourinho: voici le tirage des huitièmes de finale de l'Europa League

Les huitièmes de finale verront aussi Philippe Clement, entraîneur des Rangers (avec Nicolas Raskin), défier son collègue portugais José Mourinho, à la tête de Fenerbahçe. Alexis Saelemaekers et l'AS Rome trouveront sur leur route l'Athletic Bilbao. Malick Fofana et Lyon joueront contre le FCSB.

L'Ajax Amsterdam de Mika Godts et Jorthy Mokio rencontrera l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate et Michy Batshuayi en huitièmes de finale de l'Europa League, dont le tirage au sort a été effectué vendredi, à Nyon.

L'AZ, entraîné par Maarten Martens, rencontrera Tottenham. Les autres rencontres opposeront la Real Sociedad à Manchester United, le Viktoria Plzen à la Lazio et Bodo/Glimt à l'Olympiacos.

Il n'y a plus de club belge en lice après les éliminations de l'Union Saint-Gilloise et d'Anderlecht en barrages, respectivement des œuvres de l'Ajax et de Fenerbahçe. Les matchs aller se joueront le 6 mars et le retour le 13.

Le tirage complet

Plzen - Lazio

Ajax - Francfort

Real Sociedad - Manchester United

Fenerbahçe - Glasgow Rangers

Bodo Glimt - Olympiacos

AZ Alkmaar - Tottenham

FCSB - Lyon

AS Roma - Athletic Club