L'attaquant de l'Union, Kevin Rodriguez, souffre d'une fracture du nez: "On pouvait prétendre à un penalty"

Sonné, l'attaquant équatorien est resté au sol un moment avant de se relever le visage en sang.

L'Union s'est imposée 1-2, mais est éliminée après avoir été battue 0-2 à l'aller. Les Unionistes avaient remonté leur retard de deux buts dans le temps règlementaire, arrachant la prolongation où un penalty Kenneth Taylor les a condamnés à l'élimination.

Penalty, pour Pocognoli

Après le match, le coach de l'Union Saint-Gilloise, Sébastien Pocognoli, a d'ailleurs déclaré que son équipe aurait pu recevoir un penalty sur cette phase. "C’est un fait de match et je n’ai pas revu l’action. Mais on perd un joueur. Kevin Rodriguez a le nez cassé. À partir de ce moment-là, cela veut dire qu’il y a duel. Si cela avait été au milieu du terrain, cela aurait été sifflé. Il y avait donc faute, et on pouvait logiquement prétendre à un penalty".

L'ancien joueur retiendra tout de même du positif après cette victoire à l'Ajax. "On a livré une super prestation. Je peux juste tirer mon chapeau à mes joueurs. Au-delà de l’élimination, on va quand même chercher la victoire à l’Ajax, avec la manière. On pourra certainement se servir de ce match pour le futur".