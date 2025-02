Pour Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé devrait jouer... comme Cristiano Ronaldo: "C'est mon avis"

Cristiano Ronaldo a donné son avis sur la place de Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon lui, le Français n’est pas fait pour jouer en tant qu’attaquant de pointe et devrait s’inspirer de son propre style de jeu.

Interrogé par El Chiringuito sur le rôle de Kylian Mbappé au sein du Real Madrid, Cristiano Ronaldo n’a pas hésité à donner son point de vue. Pour lui, le poste d’attaquant de pointe ne correspond pas totalement au style du Français. "Cette position rend les choses un peu difficiles pour Mbappé, parce qu’il ne sait pas comment jouer en tant qu’attaquant de pointe, c'est mon avis… Ce n’est pas qu’il ne sait pas jouer, mais ce n’est pas son poste", a expliqué le quintuple Ballon d’Or.

L’ancienne star madrilène estime que Kylian Mbappé devrait évoluer différemment et suivre son exemple : "Si j’étais au Real Madrid, j’apprendrais à Mbappé à jouer en 9. Je me suis habitué à jouer en tant qu’attaquant. Kylian ne doit pas être un attaquant classique. Si j’étais lui, je jouerais plus ou moins comme Cristiano Ronaldo", a-t-il conseillé.