Provoqué, il frappe un gardien au visage et prend un rouge: l'énorme craquage de Vinicius contre Valence

Le Real Madrid s'est imposé 1-2 à Valence, vendredi en match d'alignement de la 12e journée de Liga malgré un penalty manqué de Jude Bellingham et un but annulé pour hors-jeu de Kylian Mbappé. Les Madrilènes étaient même réduits à dix à la 79e alors qu'ils étaient menés 1-0.

Prévue le 2 novembre, la rencontre avait été reportée à cause des meurtrières inondations dans la région de Valence. Hugo Duro (27e, 1-0), Luka Modric (85e, 1-1) et Jude Bellingham (90e+6, 1-2) ont marqué pour les Madrilènes où Thibaut Courtois a joué tout le match tandis que Maximiliano Caufriez n'a pas quitté le banc de Valence. Ce n'est qu'à la 27e minute que la rencontre se débloquait. A la suite d'un contre, Hugo Duro exploitait, au rebond, un ballon repoussé par le poteau de Thibaut Courtois pour l'envoyer dans le but laissé vide (1-0).

Un coup de sang de Vinicius

A la 55e, les Madrilènes héritaient d'un penalty, pour une faute sur Kylian Mbappé, que Jude Bellingham ratait en tirant sur le poteau. Mbappé pensait égaliser à la 59e, mais il était signalé hors-jeu par le VAR. La seconde période se compliquait pour le Real Madrid quand Vinicius Jr., coupable d'un mauvais geste à l'encontre de Stole Dimitrievski, était exclu.