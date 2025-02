Que c'est dur: l'Union domine un Ajax réduit à 10 mais quitte l'Europa League au terme d'un match fou

Le barrage retour de l'Europa League entre l'Union Saint-Gilloise et l'Ajax Amsterdam a été envoyé en prolongation jeudi soir alors que le score affichait 0-2 en faveur des Bruxellois et 2-2 au cumulé des deux rencontres. Mais à l'arrivée, un but de l'Ajax a permis aux Néerlandais de se qualifier.