Selfie avec le président, un fils qui pose avec Vinicius: la folle soirée de Kim Kardashian au Real Madrid

Poussif dans le jeu sans son prodige anglais Jude Bellingham, blessé et indisponible pour plusieurs semaines, le champion d'Espagne et d'Europe en titre s'en est remis à la puissance de frappe de son milieu uruguayen Federico Valverde, qui a transpercé le mur sur un coup franc joué indirectement (50e, 1-0), et au talent de ses remplaçants Brahim Diaz (88e, 2-0) et Endrick (90e+6, 3-0) en toute fin de rencontre.

Un match auquel a assisté une certaine Kim Kardashian. La star américaine était présente dans les gradins du Santiago Bernabeu et a pu découvrir l'antre du Real Madrid. Son fils Saint a même eu une chance folle, puisqu'il est monté sur le terrain aux côtés de Vinicius. Kim Kardashian a terminé la soirée en venant voir Florentino Pérez, le président du club espagnol, avec qui elle a posé dans les locaux du stade. Elle a aussi pris des selfies avec Vinicius, l'une des stars madrilènes.

Sympa comme vadrouille.