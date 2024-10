Son compteur continue de grimper: Loïs Openda inscrit un nouveau but à Leipzig

Le RB Leipzig a poursuivi son parcours presque parfait en championnat d'Allemagne en s'imposant samedi après-midi sur sa pelouse contre Fribourg (3-1), et s'installe en tête de la Bundesliga, avant le déplacement du Bayern à Bochum, dimanche.

Le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, à l'occasion de revenir à hauteur du Bayern, en cas de victoire à Brême contre le Werder samedi (18h30). Mené au score en première période, Leipzig a renversé la rencontre en une dizaine de minutes au retour des vestiaires, par son capitaine Willi Orban (47e) et son latéral droit Lutsharel Geertruida (58e). Ils se sont mis à l'abri grâce à Lois Openda, auteur à la 79e de son cinquième but en championnat cette saison.

Avec 20 points sur 24 possibles après huit journées de Bundesliga, les hommes de Marco Rose comptent trois points de plus que le Bayern (17), qui se rend sur la pelouse de la lanterne rouge Bochum (un point en sept matches), dimanche après-midi, où il est attendu au tournant après sa débâcle à Barcelone (4-1).

Ce quasi sans-faute en Bundesliga contraste avec des débuts très compliqués en Ligue des champions avec trois défaites en autant de rencontres à Madrid contre l'Atlético (2-1), et à domicile contre la Juventus Turin (3-2) et Liverpool (1-0). En déplacement à Augsbourg, le Borussia Dortmund a confirmé ses énormes difficultés loin de ses bases. Les hommes de Nuri Sahin se sont inclinés 2 à 1, et n'ont décroché qu'un point lors de leur quatre matches à l'extérieur, contre un bilan parfait dans leur Westfalenstadion (quatre succès). Le BVB accuse déjà sept points de retard sur Leipzig (13 contre 20).