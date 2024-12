Staff, joueurs, tous sont mis dehors: le président d'un club de D1 craque et vire tout le monde en Bosnie

Disons que le championnat de Bosnie de football fait face à une secousse totalement inattendue. En effet, l'une des équipes engagées dans la première division, soit le plus haut niveau du football national, vient d'annoncer le départ de l'ensemble de son staff, mais aussi de tous ses joueurs. La décision a été prise par le président du FK Sloboda Tuzla, Azmir Husic. Ce dernier n'en peut plus des mauvais résultats de son équipe.

Cette dernière est en effet lanterne rouge, avec un bilan catastrophique à assumer. Ils n'ont pris que 2 points en 17 matchs, avec 5 petits buts inscrits et un retard de 5 points sur son adversaire le plus proche. Dégoûté par ce bilan, Husic a annoncé avoir licencié tout le monde. "Jusqu'à présent, environ sept joueurs sont venus signer les licenciements, et j'espère que les autres le feront dans les prochains jours", a-t-il confirmé à Klix, un média local. Parce que oui, le président n'a pas fait dans la dentelle. Il a remercié son staff technique et l'ensemble des joueurs.