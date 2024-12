Un site d'escort-girls propose de sponsoriser un club brésilien... pour recruter Paul Pogba

Paul Pogba va devoir se chercher un nouveau club. Si plusieurs ténors européens sont tentés de se positionner, au Brésil aussi, on parle d'une arrivée de la Pioche. Un site d'escort-girls a même proposé de sponsoriser une équipe pour aider le club à boucler l'opération.

Paul Pogba fait des émules. Le Français va retrouver le chemin des terrains en mars, après avoir purgé sa suspension pour dopage. Le milieu de terrain ne pourra par contre plus jouer à la Juventus, qui a mis fin à son contrat d'un commun accord. Pogba va ainsi devoir se trouver un nouveau point de chute et plusieurs grands clubs se seraient déjà manifestés.

Manchester City et Marseille, par exemple, suivraient le dossier de près. Mais au Brésil, c'est un site un petit particulier qui cherche à faire bouger le dossier. En effet, le site Fata Model, spécialisé dans les escort-girls, a proposé au club des Corinthians, l'une des plus grandes institutions du football brésilien, de les sponsoriser. Le but ? Donner des fonds pour recruter Paul Pogba.