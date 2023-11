Ukraine: à Kherson, des fillettes jouent au foot pour oublier la guerre

Kherson a été occupée huit mois par l'armée russe. Libérée le 11 novembre 2022 par les forces ukrainiennes, la cité n'a connu qu'un bref répit, car depuis elle subit chaque jour des frappes, faisant morts et blessés.

Dans le brouhaha, Igor Psourtev, le second entraîneur du club, se remémore l'occupation.

"Je faisais du porte-à-porte pour trouver des jeunes, la ville était vide, j’étais désespéré", explique cet homme affable de 60 ans. Mais "quand celle-ci m'a vu, ses yeux se sont éclairés", poursuit l'entraîneur, désignant une joueuse qu'il surnomme "Messi en jupe".

Entre deux mi-temps, à Mykolaïv, une autre joueuse essuie sa sueur avec son maillot bleu et vert fluo. Dana a onze ans et est haute comme trois pommes. Elle raconte qu’au départ, elle n'aimait pas le foot et que c'est la guerre qui l'a changée.