"Un des trois meilleurs joueurs de l'histoire du club": les nouvelles éloges de Pep Guardiola pour Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a encore sorti le grand jeu hier. Le Diable Rouge, titulaire contre Plymouth en FA Cup, a porté Manchester City vers la qualification avec une passe décisive et un but. De quoi faire plaisir à Pep Guardiola, qui a encore encensé son milieu de terrain.

Kevin De Bruyne avait besoin d'un match référence pour relancer la machine. Moins utilisé ces derniers temps, le milieu de terrain de 33 ans a sorti un petit récital, hier, en FA Cup. Titulaire contre Plymouth, il a délivré une passe décisive avant de marquer pour emmener son équipe vers la victoire (3-1).

Une rencontre et une performance qui vont le soulager, lui qui semblait un peu en deçà de son niveau ces derniers temps. Interrogé en fin de match, Pep Guardiola a une nouvelle fois fait l'éloge de son capitaine, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. "Il a été très bon. Chaque fois qu'il joue bien, je suis l'homme le plus heureux du monde. Il a tellement donné à l'équipe et à moi-même ces dernières années... Il est l'un des trois ou cinq meilleurs joueurs de l'histoire du club, il n'y a pas de doute là-dessus".