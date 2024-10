Un manoir canon à Sprimont, une merveille près de Nice: Axel Witsel demande une fortune pour vendre ses deux maisons

Axel Witsel a décidé de se séparer de deux maisons. L'international belge a en effet donné un mandat à l'un de ses amis, l'agent immobilier Michaël Markowicz, qui a fondé l'agence CIM Immobilier. Ce dernier va dorénavant se charger de vendre deux biens d'exception, possédés par le Diable Rouge depuis de longues années. L'une est située près de Nice, l'autre à Sprimont.

Une merveille à La Colle-sur-Loup

La première maison à vendre se situe dans les environs de Nice, à Saint-Paul-de-Vence. La maison possède 9.000 mètres carrés de terrain. La surface habitable est impressionnante et atteint les 540 mètres carrés. On y retrouve 5 chambres, 5 salles de bain, mais aussi une grande piscine extérieure, un coin salon, un garage de 2 voitures et un séjour de 100 mètres carrés. Le tout est évidemment très luxueux.