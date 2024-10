Diables Rouges: Amadou Onana est forfait, voici qui arrive pour le remplacer

Alors que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku sont les deux grands absents de la sélection de Domenico Tedesco pour les deux matchs de Ligue des Nations à venir, la Belgique doit faire face à un nouveau forfait avec celui d'Amadou Onana.

Le milieu de terrain de 23 ans, 20 sélections, est touché au niveau des ischio-jambiers et doit faire l'impasse sur les deux gros duels qui attendent les Diables face à l'Italie à Rome ce jeudi et face à la France, au stade Roi Baudouin, lundi prochain. Cette saison, Onana a déjà disputé six rencontres de championnat avec Aston Villa, qu'il a rejoint cet été, et compte deux buts à son actif mais également une réalisation en deux matchs de Ligue des Champions. Avec les Diables, il avait disputé l'intégralité des deux matchs de Ligue des Nations (victoire 1-3 face à Israël et défaite 0-2 en France) mais également tous les matchs de l'Euro en Allemagne.