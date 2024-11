Une rencontre brûlante en vue: suivez la finale de Copa Sudamericana sur RTL play

Place au football sud-américain sur nos antennes avec cette finale exceptionnelle : le Racing, monument du football argentin, et Cruzeiro, l'un des clubs les plus titrés du Brésil, s'affrontent pour décrocher la gloire et le prestigieux trophée.

Alors, lequel des deux remportera la compétition et succédera à LDU Quito ? Réponse ce soir, dès 21h sur RTL Play !