Une séance de 25 minutes et... 34 tirs au but: la qualification surréaliste de l'Ajax Amsterdam en Europa League

L'Ajax Amsterdam et le Panathinaïkos n'avaient pas envie de se quitter, hier soir, lors du troisième tour qualificatif de l'Europa League. Les deux clubs se sont retrouvés à égalité sur l'ensemble des deux rencontres (1-1) et ont finalement été contraintes de disputer des tirs au but. Alors que tout le monde s'attendait à une séance classique, les fans ont finalement eu droit à un moment d'une rare longueur.

La séance a en effet duré pas moins de 25 minutes. 34 tirs au but ont été tirés et au bout du compte, c'est l'Ajax qui a validé son ticket, en s'imposant 13-12. De nombreux arrêts, des frappes manquées, des tireurs qui sont passés deux fois: ce moment est devenu historique, puisqu'il s'agit de la plus longue séance de tirs au but de l'histoire des compétitions européennes.

Rien que ça.