"Une belle campagne en Europa League": la promesse d'une star de l'Union après l'élimination en Ligue des Champions

Cameron Puertas a vécu une rencontre difficile, mardi soir, contre le Slavia Prague. Le joueur de l'Union Saint-Gilloise n'a pas pu amener sa touche de magie habituelle, bien gêné par un marquage individuel très efficace des joueurs tchèques. Le club bruxellois a finalement cédé (0-1) et ne verra donc pas la Ligue des Champions, que le club rêvait de jouer pour la première fois de son histoire.

Interrogé par Renaud Terreur, Puertas a préféré retenir le positif après cette double confrontation délicate. "Ce n'était pas un match si compliqué que ça. On a réussi à être un peu plus solide qu'au match aller. Je pense qu'on fait un match plutôt solide, on prend un but sur des erreurs individuelles, mais ça fait partie du football. Il faut vite relever la tête et continuer à apprendre de ces matchs-là", a-t-il sobrement analysé.