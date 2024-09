Genk se fait bousculer par Malines mais arrache la victoire dans les arrêts de jeu

Le Racing Genk a arraché les trois points face à Malines (2-1) samedi, dans le cadre de la 9e journée de Jupiler Pro League. Le leader limbourgeois, qui avait concédé le premier but des œuvres de Kerim Mrabti à l'heure de jeu (60e), est revenu grâce à un pénalty transformé par Oh Hyeon-Gyu (75e), avant que ce dernier n'offre la victoire au bout du temps additionnel (90e+7) après un cafouillage de la défense malinoise.

Au classement, Genk s'assure de garder une large avance en tête de la Jupiler Pro League, avec 22 points en 9 matchs. Les Limbourgeois devancent Bruges et Charleroi (14 points en 9 matchs) qui pourraient encore être dépassés par l'Antwerp, Gand et Anderlecht (13 points en 8 matchs) notamment.

Bien en place, les Anversois ne se précipitaient pas et finissaient par trouver, logiquement, la faille dans la défense de leur adversaire. Sur une frappe axiale de Kerim Mrabti, Hendrik Van Crombrugge se trouait et permettait aux Malinois de prendre l'avantage (60e).

Un quart d'heure plus tard, Ahmed Touba a dévié un ballon de la main dans la surface et offert à Oh Hyeon-Gu l'égalisation sur pénalty (75e). Après avoir redonné l'espoir aux siens, le Sud-Coréen a profité d'une énorme erreur d'Ortwin De Wolf, le gardien du KVM, qui lui a offert le tir de la victoire dans un but vide, au bout des arrêts de jeu (90e+7).