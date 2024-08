Heymans signe en fin de match la victoire de Charleroi face à La Gantoise

Il aura fallu attendre la fin de match pour voir Charleroi s'imposer 1-0 face à La Gantoise grâce à un but de Daan Heymans (90e+1). Au classement, les Zèbres sont 5es (6 points) et les Buffalos 10es (3 points).

Enthousiastes, les Zèbres se sont lancés à fond dans les duels et sur une action réussie de Jérémy Petris sur la droite, le ballon est parvenu à Heymans dont la tête est passée juste à côté (3e). Malgré leur bonne volonté, les Carolos éprouvaient du mal à réussir leurs reconversions offensives. Peu entreprenants offensivement, les Gantois ont bénéficié des manquements des Zèbres sur les phases arrêtées mais des coups de Hyun-seok Hong n'ont pas été exploités par Tsuyoshi Watanabe (20e, 27e). La première période est restée plutôt pâle avec des gardiens, qui n'ont pas dû rassurer et n'ont eu aucun tir cadré à contrer.

Après la facile victoire 1-4 à Saint-Trond, Rik De Mil a couché les mêmes onze noms sur la feuille de match. Chez les Buffalos, Wouter Vrancken a laissé sur le banc Franck Surdez, Noah Fadiga et Sven Kums au profit de Matias Fernandez, Omri Gandelman et Matisse Samoise.

A la reprise, le réserviste Youssouph Badji a signé de la tête le premier tir cadré sur un centre de Vetle Dragnes mais Davy Roef a dévié le ballon d'une belle parade (47e). Charleroi s'est montré plus pressant mais Badji n'a pas mis sa tête entre les poteaux sur des centres d'Adem Zorgane (49e) et de Parfait Guiagon (65e). Après la pause fraîcheur (68e), Heymans (80e) et le réserviste Isaac Mbenza (81e) ont encore gaspillé leurs occasions de la tête. Finalement, le Mambourg a explosé lorsque Heymans a mis fin du pied à une phase confuse devant le but gantois (90e+1, 1-0).