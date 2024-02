Interruption de Dortmund-Fribourg: les supporters opposés au nouvel accord de la DFL

Le duel de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et Fribourg a été temporairement interrompu vendredi soir, après de vives protestations dans les tribunes. Mécontent d'une nouvelle proposition de la Ligue allemande de football (DFL), les supporters ont jeté en masse des balles de tennis sur le terrain, qui est ainsi devenu injouable.

L'arbitre a interrompu le match à la 36e minute alors que Dortmund menait 1-0. La manifestation s'est ensuite peu à peu éteinte, ce qui a permis au match de reprendre. Des protestations n'ont pas seulement eu lieu lors du match à Dortmund, mais étaient aussi visibles dans plusieurs stades allemands. Le duel de deuxième division entre Hambourg et Hanovre et le match de Bundesliga de mercredi soir entre Mayence et l'Union Berlin ont également dû être interrompus temporairement.

Lors de cette protestation, les supporters ont exprimé leur opposition à l'accord d'un milliard de dollars approuvé en décembre par la DFL, qui peut désormais nouer une relation commerciale avec un investisseur extérieur. Dans le cadre de cet accord, l'investisseur doit verser un milliard d'euros à la DFL, en échange d'un pourcentage de recettes télévisuelles. Bien que la proposition ait obtenu une courte majorité de deux tiers parmi les 36 clubs professionnels allemands, de nombreux supporters s'y opposent. Ils craignent que l'entrée d'un investisseur ne fausse la concurrence.