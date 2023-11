Israël s'incline au Kosovo pour son premier match depuis l'escalade du conflit

Rashica a inscrit l'unique but de la rencontre à la 41e minute de jeu. Les visiteurs n'ont pas trouvé de réplique, et Revivo a même été exclu dans le temps additionnel du match pour une deuxième carte jaune. Cette victoire permet au Kosovo (4e, 10 points en 8 matches) de revenir à une unité d'Israël, qui a joué un match de moins et affrontera la Suisse (3e, 15 points en 7 matches) mercredi. La Roumanie est en tête avec 16 points en 8 matches.

Le match entre le Kosovo et Israël était initialement prévu le 15 octobre, mais il avait dû être reporté en raison de la situation en Israël. Il en a été de même pour le match face à la Suisse, quant à lui prévu le 12 octobre. Par conséquent, la confédération européenne de football (UEFA) avait annoncé que les rencontres impliquant les équipes nationales israéliennes seraient susceptibles de se jouer hors des dates désignées pour les trêves internationales.