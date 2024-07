Jan Vertonghen prolonge d'un an à Anderlecht : "Pas prêt à dire au revoir"

"Je n'étais clairement pas encore prêt à dire au revoir au RSC Anderlecht. Personnellement, je me sens tout à fait à l'aise ici. Et je ressens également l'appréciation des supporters et des gens au sein du club. Ceci m'a convaincu d'ajouter une année supplémentaire à ma carrière. J'ai hâte d'encore partager le vestiaire avec ce groupe de joueurs pour une nouvelle saison et d'utiliser mon expérience afin de continuer à aider le club", a confié l'international belge le plus capé de l'histoire (157 apparitions) dans un communiqué sur le site du club.

Vertonghen a joué 72 matches pour le compte du club bruxellois avec cinq buts et deux passes décisives à la clé. Avant de rejoindre les Mauves, il avait joué deux saisons à Benfica. Il était arrivé de Tottenham après la fin de son bail. Il avait passé huit ans à Londres sous le maillot des Spurs après cinq saisons du côté de l'Ajax.