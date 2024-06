Janice Cayman prolonge à Leicester City

Janice Cayman compte 149 présences et 48 buts avec les Red Flames. Elle a remporté le Soulier d'Or féminin à deux reprises en 2018 et 2021.

La Red Flame évoluait depuis 2019 à l'OL, avec qui elle a remporté deux Ligues des Champions, trois championnats de France et deux coupes nationales.

Après ses débuts avec Oud-Heverlee Louvain en 2007, Cayman a porté les couleurs de Tirlemont avant de tenter l'aventure aux Etats-Unis en 2009, aux Pali Blues et aux Florida State Seminoles. Elle est ensuite revenue en Europe pour signer, en 2012, à Juvisy, en France. En 2016, Cayman a effectué un retour aux Etats-Unis, aux Western New York Flash, avec qui elle a gagné la National Women's Soccer League. Un an plus tard, elle s'engageait avec Montpellier avant de signer à Lyon en 2019.