Jelle Schelstraete quitte son poste de directeur opérationnel à l'Union belge de football

Schelstraete, 35 ans, était le directeur opérationnel de l'URBSFA depuis janvier 2023 et quittera ses fonctions le 20 août. Son départ fait suite à la nomination en avril de Peter Willems en tant que directeur Sport de l'Union belge, une fonction qu'il combinera avec celle de directeur Arbitrage de l'URBSFA, poste qu'il occupe depuis février.

"Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'optimalisation continue de la structure sportive, dont Peter Willems a pris la tête en qualité de directeur Sport et Arbitrage", a précisé l'URBSFA dans son communiqué. "Après le départ de Roberto Martínez, Jelle Schelstraete avait endossé la fonction d'Operational Director Football, qui le voyait responsable du fonctionnement de tout le département sportif au sein de l'URBSFA. La Fédération Belge de Football tient à le remercier pour son implication et le travail fourni, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière."