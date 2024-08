Jurgen Ekkelenkamp quitte l'Antwerp pour l'Udinese en Italie

Jurgen Ekkelenkamp a quitté l'Antwerp pour signer à l'Udinese, en Serie A italienne. Les deux clubs en ont fait l'annonce mardi, via des publications sur les réseaux sociaux. Le Néerlandais a paraphé un contrat portant jusqu'en juin 2029 à Udine.

Arrivé à l'été 2022 à Anvers, Ekkelenkamp a joué 92 matchs sous la vareuse rouge et blanche, compilant 11 buts et 11 passes décisives. Le milieu de terrain a célébré le doublé Coupe-championnat en 2022-2023 et a vécu la campagne en Ligue des Champions l'année dernière.

Aujourd'hui âgé de 24 ans, Jurgen Ekkelenkamp avait été formé à l'Ajax Amsterdam, où il a également découvert le monde professionnel. En 2021, il a migré en Allemagne au Hertha Berlin, qu'il a quitté un an plus tard pour l'Antwerp.