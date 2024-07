Kylian Mbappé officiellement présenté au Real Madrid

Kylian Mbappé a été officiellement présenté en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Le Français a été accueilli par des dizaines de milliers de supporters dans le stade de Bernabeu après avoir signé son contrat et passé sa visite médicale.

Mbappé, libre après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, a signé un bail de cinq ans le Real où il portera le numéro 9. L'international français a été présenté en grande pompe mardi avec notamment la présence de Zinédine Zidane, ancien joueur et entraîneur du Real Madrid. Une présentation à l'image de celles effectuées pour le Portugais Cristiano Ronaldo ou Eden Hazard, dont 50.000 personnes avaient assisté à la présentation en 2019.

"Wow... C'est incroyable d'être ici. J'ai rêvé pendant des années de jouer pour le Real Madrid et aujourd'hui mon rêve est devenu réalité. Je suis un garçon heureux. (...) Je vais donner ma vie pour ce club et cet écusson. Je suis fier de réaliser mon rêve et de devenir un joueur du meilleur club de l'histoire du football", a déclaré l'avant-centre français dans un espagnol parfait.