La Belgique parmi les équipes les plus ciblées par les insultes sur les réseaux sociaux

L'UEFA a recensé 4.656 messages injurieux, racistes ou homophobes sur les réseaux sociaux au cours de la phase de poules de l'Euro 2024 de football, comme elle l'a révélé lundi. La Belgique figure parmi les équipes les plus ciblées, avec la Croatie, l'Ukraine et les Pays-Bas.

La confédération européenne de football surveille les 622 plateformes et comptes sur les réseaux sociaux des personnes et entités impliquées dans le tournoi, "les joueurs, les entraîneurs et les équipes nationales".

Un total de 4.656 messages ont été signalés pour une enquête approfondie. Ils ont été publiés sur Facebook, X, Instagram et TikTok, notamment, par 4.070 utilisateurs individuels.