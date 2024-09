La Belgique s'impose au Kazakhstan et entretient l'espoir d'une qualification

Les espoirs masculins de la Belgique ont remporté un match crucial en déplacement au Kazakhstan (0-3), mardi, dans le cadre des qualifications pour l'Euro U21 2025 de football. Cette victoire permet d'entretenir l'espoir d'une qualification pour le championnat d'Europe, en reprenant provisoirement la 2e place du groupe B avec 16 points en 8 matchs derrière l'Espagne (19 points) et devant l'Écosse (13 points), qui jouent en soirée.

Les Diablotins dirigés par Gill Swerts ont fait la différence en première période. Youssuf Sylla, l'avant-centre du Sporting de Charleroi, a profité d'une absence dans la défense kazakhe pour contrôler sans pression une passe de Malick Fofana (Olympique Lyonnais) et ouvrir la marque à la 9e minute de jeu. C'était le premier but de Sylla avec les espoirs.

Les errements de l'arrière-garde locale ont permis à l'Anderlechtois Killian Sardella de doubler l'écart, en plongeant dans un espace et convertissant un service de Jarne Steuckers, du Racing Genk (36e). En fin de rencontre, avec l'adversaire déforcé à la suite de l'exclusion de Litosh (90e+3), l'Ajacide Jorthy Mokio (16 ans) monté quelques instants plus tôt a fêté sa première sélection avec un but, reprenant victorieusement un centre rebondissant d'Hugo Siquet (90e+4).