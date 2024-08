La Gantoise se renforce avec le milieu de terrain japonais Atsuki Ito

Au milieu de terrain, Ito devrait permettre d'amortir le départ de Julien De Sart pour le Qatar. Avec Schmidt, Watanabe et Yokota, le Japonais retrouvera trois compatriotes au sein de l'équipe gantoise, ce qui pourrait faciliter son intégration.

Le milieu de terrain de 26 ans arrive du club japonais de première division des Urawa Red Diamonds. Il a disputé 173 matches avec cette équipe, au cours desquels il a marqué 19 fois et délivré 15 passes décisives. Il a également fait trois apparitions en équipe nationale japonaise.

"Partir en tant que capitaine du club de mon cœur a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais c'était vraiment un rêve de jouer au football en Europe. Je veux vraiment aller à la Coupe du monde 2026 avec le Japon et pour cela, ce transfert est le meilleur choix que je pouvais faire. Je remercie tout particulièrement Urawa d'avoir exaucé mon souhait et j'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure à Gand", a déclaré Ito sur le site Internet de son nouveau club.

Le directeur sportif du club Arnar Vidarsson est satisfait de l'arrivée d'Ito. "Il est polyvalent, il peut jouer 6 et 8. C'est aussi un joueur physiquement fort. Nous voyons en lui un joueur box-to-box qui devrait être capable de supporter l'intensité du championnat belge."