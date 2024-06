La Hongrie arrache la victoire 0-1 face à l'Écosse et garde l'espoir de se qualifier

La Hongrie a arraché la victoire 0-1 dans les ultimes secondes (90e+10) face à l'Écosse au terme de leur troisième et dernier match du groupe A de l'Euro 2024 de football, dimanche soir à Stuttgart. Ce résultat élimine l'Écosse, 4e (1 point), et permet à la Hongrie, 3e (3 points) de garder l'espoir de rejoindre les huitièmes de finale.

Les Magyars laissèrent d'emblée le ballon à leurs adversaires misant sur les contres. Ce sont d'ailleurs eux qui ont hérité de la première occasion par Bolla qui alerta Gunn le portier écossais d'un tir de loin (8e). Il n'y en eut plus d'autre avant une reprise de la tête d'Orban sur le haut du cadre (41e). Szoboszlai a encore inquiété le but écossais. Sa frappe fut trop enlevée (42e).

Écossais et Hongrois jouaient leur ultime chance. La victoire était impérative non seulement pour terminer 3e du groupe mais aussi posséder suffisamment de points afin de figurer parmi les quatre meilleurs des six troisièmes classés qui poursuivront leur parcours.

De retour des vestiaires, les Hongrois ont davantage pris leurs responsabilités et le jeu a commencé à s'animer et à s'accélérer, sans que les possibilités de but ne se multiplient. Le premier tir au but écossais du match d'Adams (non cadré) intervint à la 53e. La Hongrie obtenait l'occasion suivante par Dardai de la tête (64e).

Après l'évacuation du terrain de l'attaquant hongrois Varga, inconscient après un choc avec le gardien écossais (68e), celui-ci sauva son domaine sur un envoi de Szoboszlai juste avant que Csoboth ne trouve le poteau (90e+2).

Les dernières minutes débridées où chaque équipe lança ses dernières forces auraient pu basculer dans un camp, l'écossais quand le tir de Hanley (90e+8) fut paré par Gulacsi, mais a choisi le hongrois quand Csoboth a ponctué un superbe contre (90e+10).