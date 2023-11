La Hongrie et la Slovaquie 10e et 11e équipes qualifiées

Deux équipes ont décroché son billet pour l'Euro 2024 de football à l'issue des rencontres qualificatives de jeudi : la Hongrie et la Slovaquie.

En arrachant dans le temps additionnel le partage 2-2 en Bulgarie, les Hongrois sont assurés de terminer à l'une des deux premières places du groupe G. La serbie et le Monténégro peuvent encore revendiquer l'autre place qualificative.

Les Slovaques ont battu l'Islande 4-2 et décroché la 2e place dans le groupe J derrière le Portugal intouchable après sa 9e victoire consécutive et d'ores et déjà qualifiées.