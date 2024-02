La Juventus Turin et Bonucci enterrent la hâche de guerre

Les deux parties sont "pleinement satisfaites" de la conclusion de cette affaire: "La relation marquée de succès (entre Bonucci et le club) construite au fil des ans reste intacte", conclut le texte.

Bonucci, 36 ans, reprochait à la Juve, son club de 2010 à 2017 et de 2018 à 2023, de l'avoir averti en juillet dernier qu'il ne comptait plus sur lui, et non en octobre 2022 comme l'avaient assuré ses dirigeants.

"J'ai décidé après beaucoup de souffrances d'avoir recours à la voie judiciaire contre la Juventus, j'ai lu et entendu tant de choses fausses venant du club et de l'entraîneur", avait expliqué Bonucci en septembre pour justifier sa décision.