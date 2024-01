La Premier League poursuit Everton et Forest qui reconnaissent des infractions financières

La Premier League a décidé de poursuivre les clubs d'Everton, où joue Amadou Onana, et Nottingham Forest, où évoluent Orel Mangala et Divock Origi, pour avoir enfreint le règlement financier de la compétition. Elle en a fait l'annonce lundi, quelques heures avant que les clubs ne confirment eux-mêmes avoir manqué à leurs obligations, comme l'a ensuite publié la Premier League.

Everton et Nottingham Forest n'auraient pas respecté les règles de profit et de viabilité (PSR en anglais) et enregistré des pertes supérieures au total autorisé pour la période jusqu'à 2022-2023 inclus. Les deux affaires ont donc été portées devant une commission indépendante afin de décider d'une sanction appropriée.

Les clubs pourraient se voir retirer des points, comme cela a déjà été le cas pour Everton en novembre. Les Toffees avaient été pénalisés de 10 points en novembre pour avoir failli aux PSR, déjà, et ont fait appel de la décision. Depuis, les supporters ont montré à plusieurs reprises leur mécontentement par des actions et des bannières brandies dans les tribunes.