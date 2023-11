La Serbie qualifiée pour la phase finale, la Hongrie bat le Monténégro

Sous la direction d'Erik Lambrechts, la Puskas Arena de Budapest a été le cadre de la victoire 3-1 de la Hongrie face au Monténégro, qui a pourtant pris les devants par Slobodan Rubezic (36e, 0-1). Après la pause, un doublé instantané de Dominik Szoboszlai (67e, 68e) et Adam Nagy (90e+3, 3-1) ont redonné la première place aux Magyars (18 points), qui étaient déjà qualifiés. Dans le même temps, les Hongrois ont bloqué le Monténégro en troisième position (11 points). Chez les Faucons, Nikola Ivezic, le gardien de Lommel, est resté sur le banc.

Ce résultat a profité à la Serbie (14 points, 2e), qui a partagé l'enjeu 2-2 dans son stade Gradski Dubocica avec la Bulgarie, qui était déjà éliminée. Les Aigles ont ouvert la marque sur un coup de tête de Milos Veljkovic (17e, 1-0). En seconde période, les Lions ont joué plus offensivement et après une grosse occasion manquée d'Ilia Gruev (54e), ils sont passés au commandement via le réserviste Georgi Rusev (59e,1-1) et Kiril Despodov (69e, 1-2). La Serbie a évité la défaite grâce à Srdjan Babic (82e, 2-2) et assuré son ticket pour l'Allemagne. La Bulgarie (4 points) termine malgré tout cinquième derrière la Lituanie (6 points).