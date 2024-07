La suspension "injuste" de Demiral préoccupe la Turquie avant le duel avec les Pays-Bas

Le "salut du loup" est un symbole du groupe ultranationaliste turc des Loups gris. Mais selon les Turcs, aucune intention politique ou extrémiste ne doit être recherchée derrière le geste du joueur d'Al-Ahli, qui "voulait juste faire la fête avec toute la Turquie".

"Nous trouvons que c'est injuste", a déclaré Montella, 50 ans, "Ce n'était pas un geste politique, il a juste été interprété de cette façon. Il n'a pas été bien compris. Cela ne pourra pas briser la fierté turque. Nous jouerons avec encore plus de passion et de fierté, nous sommes forts et motivés, tout comme les supporters. Nous voulons rendre le pays fier", a déclaré Montella. Demiral a écopé de deux matchs de suspension et la Fédération turque (TFF) ne peut pas faire appel auprès du TAS.