L'Ajax et Aston Villa se quittent sans but, Lille domine le Sturm Graz

Dans une rencontre entre deux prétendants à la victoire finale, l'Ajax Amsterdam et Aston Villa, avec Youri Tielemans, se sont quittés sur un match nul et vierge jeudi soir, en huitièmes de finale aller de la Conference League à la Johan Cruijff Arena.

Youri Tielemans était titulaire dans le milieu des Villans et a joué l'intégralité de la rencontre. Après une longue indisponibilité pour blessure, Mika Godts n'était pas encore de retour dans le groupe ajacide.

Les deux équipes ont terminé le match à dix: le défenseur de Villa Ezri Konsa a reçu deux cartons jaunes (25e, 83e) et a été expulsé trois minutes avant Tristan Gooijer, lui aussi averti deux fois (68e, 86e), côté Ajax.

Dans le même temps, Dimitri Lavalée et le Sturm Graz recevaient Lille. Les Dogues se sont imposés 3-0, avec deux buts (29e, 51e) signés Jonathan David (ex-La Gantoise) et un autre de l'ancien Genkois Edon Zhegrova (71e).

Lavalée a joué 66 minutes à gauche d'une défense à trois avant d'être remplacé.

Il a enfin suffi d'une demi-heure au Maccabi Tel-Aviv pour faire la différence face aux Grecs de l'Olympiacos (1-4). Eran Zahavi (4e, 30e) et Ido Shahar (9e) ont permis aux Israéliens de vite prendre le large, malgré un but d'Ayoub El Kaabi (13e). Dor Peretz a marqué le quatrième but du Maccabi en seconde période (74e).