L'Allemand Ilkay Gündogan revient à Manchester City après une saison à Barcelone

Ilkay Gündogan effectue son retour à Manchester City après une saison sous le maillot du FC Barcelone. Le joueur allemand, qui bénéficie d'un transfert libre, a signé un contrat jusqu'en 2025, avec option pour une saison de plus, avec les Cityzens qui ont confirmé le transfert tout comme le club catalan.

Gündogan, 33 ans, était arrivé à Manchester City en 2016 en provenance de Dortmund. Le milieu de terrain, ancien capitaine du club, a disputé 304 matches avec le club de Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, compilant 60 buts et 38 assists. En sept saisons, il a remporté cinq titres de champion d'Angleterre, deux Coupes d'Angleterre, quatre Coupes de la Ligue anglaise, deux Supercoupes d'Angleterre et une Ligue des Champions.

L'international allemand avait quitté les Skyblues l'été dernier pour s'engager avec le FC Barcelone. Il a disputé 51 rencontres sous le maillot des Blaugrana avec 5 buts et 14 assists au compteur.