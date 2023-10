Lancement d'un concours d'architecture pour le nouveau stade de l'Union

À l'étroit dans son historique mais vétuste stade Joseph Marien à Forest, par ailleurs classé, l'Union est actuellement en négociation pour la construction d'un nouveau stade sur le site du Bempt à Forest. Si le processus aboutit, le club prévoit d'être prêt à entamer immédiatement les démarches pour l'obtention d'un permis.

En 2020, le club a désigné une équipe d'architectes (ESA et KSS) et plusieurs esquisses et études ont déjà été réalisées, alors que d'autres sont en cours, portant à la fois sur les possibilités du site, la configuration générale du stade et l'aménagement des tribunes et des espaces intérieurs, explique-t-on.