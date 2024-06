L'Anglais Jude Bellingham élu Homme du Match après le succès face à la Slovaquie

Bellingham a été le héros de l'Angleterre en égalisant au bout des arrêts de jeu (90e+5) d'un magnifique retourné. Le médian offensif a permis à l'Angleterre d'accrocher les prolongations où elles ont émergé grâce à Kane. Sans le joueur du Real Madrid, le tournoi des Anglais serait déjà terminé.

Dans une réaction après le match, il s'est montré très satisfait de son but et de la victoire. "Nous étions à trente secondes de l'élimination", a-t-il expliqué. "Nous sentions que nous décevions le pays. Avec un seul tir précis, tout est redevenu normal. Vous ne voulez pas vivre ça, mais c'est un sentiment incroyable quand vous parvenez enfin à marquer. C'est un soulagement, un moment de béatitude. Pour vivre de tels moments, il faut d'abord surmonter des épreuves. Ce but était tellement important, l'un de mes plus beaux buts à ce jour."