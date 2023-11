Largement supérieur à LASK, Liverpool assuré de finir 1er avant de recevoir l'Union

Malgré un onze de départ remanié par Jürgen Klopp, comme cela avait déjà été le cas lors des quatre premières journées de Coupe d'Europe, les Reds ont vite pris le dessus. Des réalisations coup sur coup de Luis Diaz (12e) et Cody Gakpo (15e) ont permis aux Anglais de mener de deux buts. En deuxième mi-temps, un penalty de Mohamed Salah (51e) et un deuxième but de Gakpo (90e+2) ont alourdi le score.

Au classement, Liverpool assume son rang de prétendant à la victoire finale et est premier du groupe E avec 12 points. Les Reds ont été surpris en déplacement à Toulouse (3-2) lors de la quatrième journée et ont remporté tous leurs autres matches. Derrière, Toulouse (8 points) et l'Union (5 points) peuvent encore se qualifier pour le barrage.