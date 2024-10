L'Atalanta et De Ketelaere surclassent le Shakhtar Donetsk, Feyenoord s'impose à Gérone

Berat Djimsiti a converti un centre d'Ademola Lookman pour l'ouverture du score (21e, 0-1). Après avoir touché la barre transversale (36e), Lookman a inscrit le but du break avant la pause (44e, 0-2). Les Lombards ont inscrit un troisième but dès le retour des vestiaires via Raoul Bellanova (48e, 0-3). De Ketelaere a joué 60 minutes avant d'être remplacé par Nicolo Zaniolo.

Les deux équipes avaient fait match nul lors de la première journée. L'Atalanta compte donc désormais quatre points et remonte dans le top 8 du classement unique avant les sept derniers matches de la journée.