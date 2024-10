L'Atalanta s'impose à Venise et Manchester City, avec un assist de Doku, à Wolverhampton

Gian Piero Gasperini a reconduit en attaque ses habituels De Ketelaere et Ademola Lookman en soutien de Mateo Retegui. La première période a été disputée à rythme élevé avec plusieurs occasions de part et d'autre. L'Atalanta, qui a vite fait la différence par Mario Pasalic (7e, 0-1), aurait pu enfoncer le clou grâce à Retegui (10e, 41e), De Ketelaere (12e, 28e) et Lookman (17e, 32e). Mission accomplie pour les Nerazzurri grâce à l'international italien (47e, 0-2). Après ce but, les 'Lions ailés' ont perdu leur enthousiasme et le coach de l'Atalanta en a profité pour épargner plusieurs cadres dont De Ketelaere (68e).

En Angleterre, Manchester City a arraché la victoire 1-2 dans les arrêts de jeu à Wolverhampton. Avec Jérémy Doku actif sur la gauche jusqu'à la 66e, les Cityzens faisaient souffrir les Loups, qui ont ouvert la marque sur leur première incursion dans le camp adverse par Jorgen Strand Larsen (7e, 1-0). Manchester a repris son pressing et sur un assist de Doku, Josko Gvardiol a égalisé (33e, 1-1). En seconde période, les Mancuniens ont de nouveau joué haut. Sur le 16e coup de coin tiré par Phil Foden, le remplaçant de Doku, John Stones (90e+5, 1-2) a propulsé City en tête du classement avec 20 points, deux d'avance sur Liverpool, qui reçoit Chelsea à 17h30.