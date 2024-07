Le Beerschot attire le milieu écossais Ewan Henderson, qui a évolué à Ostende

Le Beerschot s'est renforcé avec l'arrivée du milieu écossais de 24 ans Ewan Henderson. Il a été signé en provenance du club d'Hibernian et a signé un contrat de "plusieurs années" pour le promu, qui l'a annoncé mercredi.

Le club écossais l'avait prêté la saison dernière à Ostende. Pour l'équipe côtière, il a inscrit 7 buts en 30 rencontres. Début avril, le milieu offensif avait marqué face au Beerschot, permettant aux Côtiers de revenir à 2-2 dans les arrêts de jeu. Le but avait finalement été refusé après un hors-jeu et les 'Rats' avaient assurés leur promotion sur le terrain d'Ostende.

"Je suis quelqu'un qui aime chercher la profondeur depuis le milieu de terrain. Sur cette phase, j'avais bien suivi l'action et j'ai pu mettre la balle au fond", a commenté l'intéressé. Henderson affirme également avoir "une bonne frappe de loin" et "espère devenir un footballeur plus complet au Beerschot."