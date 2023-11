Le Beerschot domine Seraing et prend provisoirement les commandes du championnat

Le Beerschot s'est imposé à Seraing (1-2) samedi après midi, lors de la 12e journée de Challenger Pro League au stade du Pairay et prend provisoirement la tête du classement.

Tom Reyners (10e, 0-1) a marqué le premier but de la partie. L'attaquant de 23 ans s'est trouvé au bon endroit au bon moment pour reprendre une passe en retrait hasardeuse de Seraing et a battu Lucas Margueron du pied gauche. Au retour des vestiaires, les joueurs du Beerschot ont fait le break sur corner avec une tête de Mardochee Nzita (50e, 0-2). Seraing a sauvé l'honneur sur un pénalty converti par Désiré Segbé, pour son premier but sous ses nouvelles couleurs (54e, 1-2). Les Sérésiens ont dû terminer le match à 10, après un deuxième carton jaune reçu par Lilian Raillot (86e).

Les Anversois comptent trois points d'avance sur Zulte Waregem, qui joue dimanche sur le terrain du Patro Eisden. Le Beerschot doit toutefois encore rattraper la 3e journée. Prévue contre les jeunes du Standard le 26 août, celle-ci aura finalement lieu le 5 décembre. Le gouverneur de la province de Liège avait interdit la tenue du match en raison d'un manque de policiers. Seraing est 13e avec 12 points, un de plus qu'Ostende, premier relégable.