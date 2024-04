Le Beerschot gagne à Ostende et retrouve la D1A, deux ans après l'avoir quittée

Dès la 10e minute, Thibaut Verlinden a fixé la défense ostendaise à gauche et a marqué d'une frappe enroulée du droit, battant avec le rebond Liam Bossin. À la passe sur le premier but, D'Margio Wright-Phillips (fils de Shaun Wright-Phillips et petit-fils d'Ian Wright) a inscrit le but du break, seul à la réception d'un centre de Mardochee Nzita (49e). Sur corner, Zech Medley a permis aux Côtiers de revenir à un but (67e). En toute fin de rencontre, Jonas Vinck a été exclu côté Ostende après deux cartons jaunes (76e, 90e+4).

Au classement, le Beerschot reste leader avec 56 points, cinq de plus que Dender, deuxième. Les Anversois ne peuvent plus être rejoints dans les deux premières places, Lommel comptant sept points de retard à deux journées de la fin. Les joueurs de Dirk Kuyt retrouvent donc la Jupiler Pro League après deux saisons en deuxième division.