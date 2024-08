Le champion d'Europe Mikel Merino quitte la Real Sociedad et signe à Arsenal

Merino, 28 ans, a déjà évolué dans le championnat anglais lors de la saison 2017-2018. Prêté par Dortmund à Newcastle, il a disputé 25 matches pour les Magpies avec 1 but et 1 assist au compteur. Le joueur formé à Osasuna, où il a fait ses débuts professionnels en 2014, a ensuite rejoint la Real Sociedad. Il a pris part à 242 rencontres avec le club basque pour 27 buts et 30 assists.

Merino a fait ses débuts avec l'équipe nationale espagnole en septembre 2020 et compte 28 caps (2 buts) avec la 'Roja'. Absent du groupe qui a participé à l'Euro 2020 et au Mondial 2022, il était dans la sélection de Luis de la Fuente pour l'Euro 2024 remporté par l'Espagne le 14 juillet dernier. Il a inscrit le but de la victoire face à l'Allemagne en quarts de finale de la compétition.