Le Danois Christian Eriksen, malade, sera disponible contre l'Allemagne

"Il a eu des problèmes gastriques ce vendredi matin, et pour que cela n'empire pas on lui a demandé de ne pas s'entraîner", a déclaré le sélectionneur danois Kasper Hjulmand en conférence de presse, vendredi. "Ce sont les mêmes problèmes que Thomas Delaney", le milieu de terrain d'Anderlecht, "mais cela va mieux et nous espérons qu'il pourra tenir sa place. On part du principe qu'il sera rétabli pour le match de demain", a-t-il poursuivi.

"Pour éviter qu'il contamine les autres joueurs, il n'est pas venu avec nous pour repérer le stade ce vendredi après-midi", a ajouté Hjulmand. Eriksen, victime d'un malaise cardiaque en plein match de l'Euro 2021 il y a trois ans, a marqué l'un des deux buts du Danemark dans cet Euro.