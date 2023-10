Le FC Barcelone bat le Shakhtar 2-1 et s'offre une troisième victoire de rang

En s'imposant contre le Shakhtar Donetsk (2-1), le FC Barcelone a signé une nouvelle victoire à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions mercredi soir. Les hommes de Xavi alignent une troisième victoire consécutive et paradent en tête du groupe H (9 points) alors que les Ukrainiens restent à la troisième place (3 points) devant l'Antwerp (0 point), qui accueille Porto, deuxième (3 points) plus tard dans la soirée (21h00).

Après avoir largement dominé le début de rencontre, le FC Barcelone était récompensé avec un but. Bien servi par Ilkay Gundogan, Fermin Lopez envoyait un tir sur le poteau avant que le ballon ne soit repris dans la foulée par Ferran Torres pour l'ouverture du score (28e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Lopez doublait la mise pour les Barcelonais avec un nouveau tir très puissant sur le poteau mais rentrant cette fois (36e, 2-0).

Dans le même temps, Feyenoord a remporté son duel à domicile face à la Lazio (3-1). Santiago Gimenez (31e, 74e) et Ramiz Zerrouki (45e+2) ont marqué pour les Néerlandais alors que Pedro (83e) a inscrit l'unique but italien. Dans le groupe E, Feyenoord prend provisoirement la tête avec 6 points, soit deux de plus que l'Atlético de Madrid, qui joue à 21h00, et que la Lazio, troisième. Le Celtic est dernier avec zéro point.