Le FC Liège concède une nouvelle lourde défaite à Jong Genk

Les Sang & Marine ont bien démarré la rencontre avec des incursions dans la surface d'Abian Arslan (8e) et Jonathan D'ostillo (10e) mais Jordan Bustin les a sauvés en dégageant in extremis le ballon sur les développements d'un corner (13e). Offensifs, les jeunes Genkois ont arraché plusieurs coups de coin, qui n'ont rien donné comme les tirs cadrés de Christian Akpan (13e), Luka Lukanic (18e) et Thomas Claes ((30e). Liège a répliqué avec une tête de Damien Mouchamps déviée sur son poteau par Mike Penders (24e) et surtout par Zakaria Atteri, premier buteur de la saison du FC Liège (34e, 0-1).

Au repos, le coach limbourgeois, l'ex-Diable Rouge Thomas Buffel, a effectué trois changements. Il a notamment lancé au jeu Robin Mirisola, qui a distillé la passe décisive sur le but égalisateur de Yumeki Yoshinaga (53e, 1-1). Peur après, le jeune attaquant, 17 ans, a donné l'avance aux espoirs limbourgeois (60e, 2-1). Jong Genk avait trouvé la bonne carburation et Michiel Cauwel a alourdi le score sur un ballon repoussé dans un premier temps par Kevin Debatty (71e, 3-1). Ce n'était pas fini: Zaid Bafdili, un autre remplaçant, âgé de 16 ans, a décalé Claes, qui a évité le retour des défenseurs liégeois (90e, 4-1).